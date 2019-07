Kuvendi i Shqipërisë, gjatë seancës të së hënës, miratoi me 101 vota pro dhe 6 kundër ngritjen e komisionit hetimor parlamentar për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta, me argumentin se ka shkelur rëndë Kushtetutën, me dekretin për anulimin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Po si janë pozicionuar deputetët me votë pro dhe kundra shkarkimit të Ilir Metës? Nga procesverbali i votimit që ka siguruar Shqiptarja.com, rezulton se, nga 101 deputetë, të cilët kanë votuar pro ngritjes së komisionit hetimor për shkarkimin e Ilir Metës, 27 ligjvënës i përkasin opozitës së re. Ata janë: Eugen Bojaxhiu, Ediola Braha, Arlind Canani, Arben Elezi, Ramazan Gjuzi, Majlinda Halilaj, Halil Jakimi, Selami Janisheri, Rema Lala, Korab Lita, Aurora Mara, Ervis Meço, Nimet Musaj, Kostaq Papa, Andi Përmeti, Klajdi Qama, Enver Roshi, Edmond Rrushi, Krenar Rryçi, Ylli Shehu, Zef Shqefni, Nikolin Staka, Edmodn Stojku, Koçi Tahiri, Halit Valteri, Elena Xhina dhe Alban Zeneli.

Sipas procesverbalit të votimit, kanë votuar kundër ngritjes së komisionit hetimor dhe rrjedhimisht janë kundër shkarkimit të Ilir Metës, deputetë Elda Hoti, Lefter Maliqi, Artur Roshi, Vasil Sterjovski, Suzana Topi dhe Besnik Troplini. Ndërkaq, kanë abstenuar deputetët Kujtim Gjuzi, Edlira Hyseni dhe Enada Kapllani. Kreu i Ballit Kombëtar Adriatik Alimadhi, ka qenë i pranishëm në seancë, por nuk ka marrë pjesë në votim. Në seancën parlamentare ku u votua ngritja e Komisionit hetimor për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta pas zhdekretimit të 30 qershorit, munguan tre deputetë të opozitës. Rudina Hajdari, kryetare e grupit parlamentar demokrat, Myslim Murrizi dhe Ralf Gjoni nga i të pavarurve. Rudina Hajdari dhe kolegu i saj Myslim Murrizi e ndoqën seancën plenare nga kafeneja e Kuvendit duke mos marrë pjesë në votim. Gjithashtu në këtë seancë ka munguar edhe Tom Doshi, i Partisë Socialdemokrate, Ligoraq Karamelo dhe Erion Piciri. Në radhët e Partisë Socialiste ka munguar vetëm deputeti Fatmir Velaj.

Votimi

Munguan

Deputetët që votuan pro shkarkimit të Ilir Metës

Eugen Bojaxhiu (opozita)

Ediola Braha (opozita)

Arlind Canani (grupi demokrat, opozita)

Arben Elezi (grupi demokrat, opozita)

Ramazan Gjuzi (opozita)

Majlinda Halilaj (opozita)

Halil Jakimi (grupi demokrat, opozita)

Selami Janisheri (opozita)

Rema Lala (opozita)

Korab Lita (grupi demokrat, opozita)

Aurora Mara (opozita)

Ervis Meço (opozita)

Nimet Musaj (opozita)

Kostaq Papa (opozita)

Andi Përmeti (opozita)

Klajdi Qama (opozita)

Enver Roshi (opozita)

Edmond Rrushi (opozita)

Krenar Rryçi (opozita)

Ylli Shehu (opozita)

Zef Shqefni (opozita)

Nikolin Staka (opozita)

Edmodn Stojku (opozita)

Koçi Tahiri (opozita)

Halit Valteri (grupi demokrat, opozita)

Elena Xhina (opozita)

Alban Zeneli (grupi demokrat, opozita)

Sadri Abazi (PS)

Arben Ahmetaj (PS)

Anastas Angjeli (PS)

Taulant Balla (PS)

Besnik Baraj (PS)

Vila Bello (PS)

Ilir Beqaj (PS)

Ismet Beqiraj (PS)

Dritan Bici (PS)

Bitri Robert(PS)

Edlira Bode (PS)

Erion Braçe(PS)

Spartak Braho(PS)

Xhevit Bushaj (PS)

Ditmir Bushati (PS)

Ervin Bushati (PS)

Klotilda Bushka (PS)

Bujar Çela (PS)

Bledar Çuçi (PS)

Jurgis Çyrbja (PS)

Antoneta Dhima (PS)

Artemis Dralo (PS)

Luan Duzha (PS)

Milva Ekonomi (PS)

Ermonela Felaj (PS)

Bashkim Fino (PS)

Eglantina Gjermeni (PS)

Damian Gjiknuri (PS)

Blerina Gjylameti (PS)

Luan Harusha (PS)

Elona Hoxha (PS)

Alket Hyseni (PS)

Vasilika Hysi (PS)

Eljo Hysko (PS)

Adriana Jaku (PS)

Arben Kamami (PS)

Blendi Klosi (PS)

Mimi Kodheli (PS)

Ardit Konomi (PS)

Mirela Kumbaro (PS)

Evis Kushi (PS)

Edmond Leka (PS)

Pandeli Majko (PS)

Ogerta Manastirliu (PS)

Ulsi Manja (PS)

Andrea Marto (PS)

Senida Mesi (PS)

Fadil Nasufi (PS)

Ilir Ndraxhi (PS)

Lindita Nikolla (PS)

Niko Peleshi (PS)

Arben Pëllumbi (PS)

Ilirian Pendavinji(PS)

Tatiana Piro (PS)

Xhemal Qefalia (PS)

Edi Rama (PS)

Adelina Rista (PS)

Rrahman Rraja (PS)

Gramoz Ruçi (PS)

Eduard Shalsi (PS)

Adnor Shameti (PS)

Vullnet Sinaj (PS)

Klodiana Spahiu (PS)

Florenc Spaho (PS)

Elisa Spiropali (PS)

Paulin Sterkaj (PS)

Musa Ulqini (PS)

Sadi Vorpsi (PS)

Olta xhacka (PS)

Fatmir Xhafaj (PS)

Rolant Xhelilaj (PS)

Almira Xhembulla (PS)

Anduel Xhindi (PS)

Fidel Ylli (PS)

Deputetët që votuan kundër shkarkimit të Ilir Metës

Elda Hoti (opozita)

Lefter Maliqi (opozita)

Artur Roshi (opozita)

Vasil Sterjovski (opozita)

Suzana Topi (opozita)

Besnik Troplini (opozita)

Deputetët abstenuan

Kujtim Gjuzi (opozita)

Edlira Hyseni (opozita)

Enada Kapllani (opozita)

Deputetët që nuk morën pjesë në votim

Adriatik Alimadhi

Deputetët që munguan në seancës

Amra Borova (opozita)

Fatjona Dhimitri (grupi demokrat, opozita)

Tom Doshi (PSD)

Ralf Gjoni (opozita)

Rudina Hajdari (kryetare e grupit demokrat)

Ligoraq Karamelo (opozita)

Myslim Murrizi (grupi demokrat, opozita)

Erion Piciri (opozita)

Fatmir Velaj (PS)