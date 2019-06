Dy personave që drekojnë në një restorant mesatar në Shqipëri fatura nuk do t’i kalojë shumën prej 2,500 lekësh. Ndonëse krahasuar me një restorant i të njëjtit nivel në Zvicër, fatura në Shqipëri vjen rreth katër herë më e ulët, në krahasim me vendet e rajonit Shqipëria listohet ndër vendet e shtrenjta, së bashku me Malin e Zi. Të dhënat janë publikuar në portalin Numbeo, i cili raporton tregues të ndryshëm mbi kostot e jetesës dhe cilësinë e jetës.

Në Malin e Zi, në një restorant mesatar një drekë me tre pjata për dy persona kushton mesatarisht 3,000 lekë, më shtrenjtë edhe se në disa vende europiane si Sllovakia, Çekia apo Polonia, ku e njëjta menu kushton 2.800 lekë.

Vendet më të lira të Europës për të ngrënë jashtë renditet Maqedonia dhe Bosnje dhe Hercegovina, ku një menu standarde me tre pjata kushton më pak se 2.000 lekë.

Edhe Serbia Gjithashtu renditet vendi i katër në Europë për çmimet e lira në restorante, ku fatura për dy persona shkon mesatarisht 2.325 lekë.

Për shqiptarët që këtë vit kanë si destinacion pushimesh Greqinë, duhet të jenë të përgatitur që një drekë për dy persona në një restorant mesatar atje do t’ju shkojë mesatarisht 3.900 lekë, ndërsa në Spanjë mbi 4.200 lekë.

Kroacia është një variant më ekonomik duke qenë se dreka për dy persona atje nuk shkon më shumë se 3.500 lekë.

Ndërsa në Itali, e cila njihet për shijen në ushqim, një drekë për dy persona do të shkojë mesatarisht 6.000 lekë. Italia renditet vendi i 12-të më i shtrenjtë në Europë.

Vendet më të shtrenjta të Europës

Vendi më i shtrenjtë i Europës për të drekuar në një restorant mesatar është Zvicra. Dy persona të cilët do të porosisin një vakt me tre pjata kryesore do të paguajnë mesatarisht 10,887 lekë. Po kaq e shtrenjtë rezulton të jetë edhe Islanda, ku mesatarisht për të njëjtin standard kushton rreth 10.447 lekë, duke u ndjekur nga Norvegjia me një kosto prej 9.966 lekësh.

Danimarka renditet e katërta në Europë, ku në një restorant mesatar, dy persona do të paguajnë për një vakt me tre pjata 8.100 lekë, ndërsa në Holandë (e pesta në listë), fatura do të shkojë mesatarisht 7.300 lekë, po aq sa në Finlandë dhe në Belgjikë.

Por sa shpenzojnë shqiptarët për restorante?

Rreth 5% e shpenzimeve të familjeve shqiptare shkon për grupin restorante dhe hotele. Sipas INSTAT në Anketën e Buxhetit të Familjeve shpenzimet për “Restorante dhe hotele” kanë regjistruar një rritje prej 11,8%, krahasuar me vitin e kaluar, e cila ka ardhur si rezultat i rritjes së shpenzimeve të nëngrupit “restorante”. Në Bashkimin Europian shpenzimet për këtë kategori zënë rreth 8% të shpenzimeve totale të familjeve.