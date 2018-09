I fantazuar së pari nga novelisti Arthur Clarke, ashensori që do t’i dërgojë njerëzit në hapësirë ka filluar të ndërtohet me të vërtetë.

Këtë është duke e bërë Universiteti i Shizuoka’s në Japoni dhe kontraktori japonez, Obayashi.

Ky ashensor do të ketë mundësi të mbajë rreth 30 njerëz në të njejtë kohë, ndërsa mendohet që do të niset në një platformë nga uji përmes një lidhjeje me një satelit rreth 36.000 kilometra mbi Tokë.

Ky projekt do të kushtojë rreth 7 miliard dollar për tu ndërtuar.

Shizoka do të testojë ashensorin dhe nëse kjo ka sukses, atëherë do të kalohet në fazat tjera.