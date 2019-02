Mbrëmje e kësaj të hënë do të sjellë mot të ftohtë dhe me reshje dëbore ne zonat malore.

Sipas Meteoalb, dita e martë sjell rënie të ndjeshme të temperaturave, ndërsa reshjet e dëborës do të vazhdojnë në Lindje – Juglindje.

Ndërsa nga e mërkura dhe deri në fundjavë, do të ketë mot të kthjellët, por shumë të ftohte, me temperatura që gjatë natës dhe në mëngjes do të ulene deri në 10 gradë nën zero. Ndërsa gjatë mesditës maksimumi do të ngjitet deri 12°C.