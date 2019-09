Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka lajmëruar se janë 74 vende të lira puna që pritet të mbushen me specialistë e inxhinierë. Ka qenë Drejtori i përgjithshëm i kadastrës Artan Lame i cili me anë të një deklarate për mediat ka bërë thirrje të gjithë inxhinierëve që të aplikojnë për të konkurruar për pozicionet e punës të hapura në Kadastër.

Lame ndër të tjera ka bërë edhe një thirrje njerëzore dhe personale duke kërkuar nga njerëzit e familjes apo ata që e njohin nga afër që të mos i kërkojnë favore për të hyrë në punë apo të bëjnë ndërhyrje që të favorizojnë persona të caktuar.

Sipas Lames në Kadastër duhet të rritet ndjeshëm profesionalizmi në fushat e caktuar. Vendet e punës konkretisht janë hapur për profesionet si Inxhinier ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë; Gjeodezi dhe Topografi.

Lame ka thënë se sfidat kryesore të Kadastrës sot janë dy: E para, avancimi i rishikimit hartografik të gjithë problematikave në rang vendi. E dyta, ngritja e nivelit profesional të punonjësve tanë.

Deklarata e plotë e Artan Lames:

Agjensia Shteterore e Kadastrës ka përmbyllur fazën e riorganizimit të saj dhe me kënaqësi ju bëj me dije se ky proces prodhoi një strukturë të re tërësisht të riorganizuar dhe eficente.

Por mbyllja e një procesi, hap menjëherë dyert për sfidën e rradhës.

Sfidat kryesore të Kadastrës sot janë dy: E para, avancimi i rishikimit hartografik të gjithë problematikave në rang vendi.

E dyta, ngritja e nivelit profesional të punonjësve tanë. Në këtë pikë mjafton të them se sot agjensia ka rreth 400 juristë të të gjitha shkollimeve, që nga ata me shkolla të mbaruara jashtë, e deri te ata me pasqyra e xhamlleqe. Dhe, me gjithe këta juristë, i vetmi rezultat ka qenë hapja e mijëra gjyqeve për çështje pronësie, me pasojat e trishta që i dimë të gjithë.

Po ka edhe më keq se juristët, pasi gjenden pa fund ekonomistë e biologë, historianë, sociologë, psikologë, e ku di unë çfarë tjetër, duke lënë në minorancë profesionet bazë të Kadastrës.

Nuk po i hyj këtu analizës se si është arritur ky deformim 20 vjeçar por, me keqardhje për fatin personal të secilit, deklaroj se reforma për rritjen e profesionalizmit do të vijojë.

Rishikimi hartografik e bën të domosdoshme thithjen e fluksit të inxhinierëve. Dhe pikërisht për këtë, në vendet që lirohen, duam të hapim garën për thithjen e profesionistëve të fushës.

Pra sot unë po lajmëroj hapien e garës për punësimin e 74 specialistëve në strukturën e AKSH me profesione:

-Inxhinier ndërtimi;

-Arkitekturë;

-Urbanistikë;

-Gjeoinformatikë;

-Gjeodezi;

-Topografi.

Saktësoj, jo punonjës me kontratë, por punonjës në strukturë.

Në veçanti, dua t’i bëj një thirje dy kategorive. Në rradhë të parë, djemve e vajzave që kanë vullnet për punë, të vijnë dhe të konkurojnë dhe të kenë besim tek unë dhe tek forcat e tyre.

Nga ana tjetër, ju lutem të gjithë miqve, të njohurve, të afërmve përfshirë gruan dhe prindërit e mij, kushërinjve, deputetëve e ish-deputetëve, ministrave e ish-ministrave, të majtë e të djathtë e të qendrës, ju lutem mos më ndërhyni për punësime. Shteti shqiptar, kadastra shqiptare dhe unë duam profesionistë, jo miq.

Në Kadastër ka me qindra profesionistë kokëulur, ka me dhjetra shefa e drejtorë që janë bërë të tillë pa futur mik, por thjesht me forcat, krahët dhe mendjen e tyre.

Të gjithë kërkojmë të zgjidhim nyje e pronës dhe nyja e pronës zgjidhet vetëm me profesionalizëm; dhe pastaj, të njëjtët njerëz që ankohen për cfarë kanë hequr, më kërkojnë me aman e me derman të fus në punë njërin a tjetrin jashtë profilit.

O më thoni të bëj Kadastrën, o më thoni të bëj qokat e miqtë, të dyja nuk bëhen dot!

Së bashku po e nisim edhe këtë reformë dhe vetëm së bashku mund ta çojmë atë përpara.

Ju faleminderit.

NR ASHK VENDE VAKANTE

1

DREJTORIA BERAT

1

2

ZYRA DEVOLL

2

3

DREJTORIA ELBASAN

2

4

DREJTORIA FIER

5

5

DREJTORIA GJIROKASTER

6

6

ZYRA HIMARE

2

7

DREJTORIA KAVAJE

2

8

DREJTORIA KRUJE

7

9

ZYRA KOLONJE

1

10

DREJTORIA KUKES

3

11

DREJTORIA LEZHE

6

12

DREJTORIA LUSHNJE

1

13

ZYRA MALESI E MADHE

1

14

DREJTORIA POGRADEC

6

15

DREJTORIA SARANDE

2

16

DREJTORIA SHKODER

3

17

DREJTORIA TEPELENE

2

18

DREJTORITE TIRANE

13

19

DREJTORIA VLORE

9

Gjithsej:

74