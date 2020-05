Bashkimi Europian nuk është pjesë e konsultimeve për planin e legalizimit të kanabisit për qëllime mjekësore që prezantoi sot kryeministri Rama.

Sipas delegacionit të BE në Shqipëri as ata, dhe as Komisioni Europian nuk janë pjesë as e konsultimeve, as e përgatitjes dhe as e hartimit të këtij drafti.

STATUSI NGA DELEGACIONI I BE

Following several media requests, we want to clarify that the European Commission and the EU Delegation have not been involved in preparation, drafting or consultation of draft reports concerning plans for cultivation and legalization of cannabis for medical purposes in Albania.

— EU in Albania (@EUinAlbania) May 9, 2020