Këtë vit nuk do të ketë asnjë kontratë me bizneset private për shezlonget dhe çandrat, përveç hoteleve. Në “Opinion” kryeministri Rama tha se javën tjetër do të publikohet një draft konkret dhe më i detajuar përsa i përket çeljes së sezonit turistik.

“Nuk do të lejojmë më asnjë kontratë private për shezlong dhe çadra, përveç hoteleve. Hotelet kanë turistë, kanë vizitorë, ata mund të vendosin kontratat e tyre.

Ndërkohë plazhet e tjera do të jenë plazhe publike dhe qytetarët do të bëjnë plazh siç bënim ne dikur kur ishim të vegjël, që shezlonge nuk kishte dhe akomodoheshim me ato mjete rrethanore. Plazhet do të jenë publike. Plazhet do t’i kenë shqiptarët.”