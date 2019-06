Prej dy ditesh bregdeti i “Ranes se hedhun” ne Shengjin ka marre nje tjeter pamje.

Te rinj nga e gjithe bota po shijojne ne Shengjin, festivalin nderkombetar te muzikes elektronike UNUM, qe ka terhequr mjaft vemendje.

Mbremjes se ketij festivali iu bashkua dhe Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi, i cili tha se kjo eshte nje tradite e re qe duam ta perhapim me shpejtesi ne shqiperi dhe per te ndryshuar imazhin e Shqiperise per turistet e moshes se re.

Organizatoret e ketij evnimenti mbarekomebetar qe mbahet per here te pare ne Shengjin, shprehu mirenjohje per bashkepuntoret ne realizimin eketij Festivali.

Te shumta jane turistet e huaj qe kane ardhur per te ndjekur kete festival ne te cilin po performojne me shume se 50 dejay te huaj.

Festivali i muzikes elektronike, qe po zhvillohet ne zonen e Ranes se Hedhun ne Shengjin ka startuar mbremjen e 31 majit e do te vijoje deri me 3 qershor.