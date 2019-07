Perfaqesues te Bashkise se Romes kane zhvilluar nje vizite ne shkollen profesionale Kolin Gjoka ne Lezhe. Kjo shkolle profesionale do të bashkëpunoje me shkollat profesionale në Itali, kjo u be e ditur nga Përfaqësues të Bashkisë së Romës te cilet vizituan ambjetet e kësaj shkolle dhe zhvilluan një takim me stafin pedagogjik ku i njohen nga afer me punen dhe rezultat e arritura.

Përfaqësuesit Italian u shprehen se në të ardhmen do të ketë shkëmbim eksperiancash me nxënësit dhe mësuesit e shkollës “Kolin Gjoka”

Bashkepunimi mes shkollave profesionale shihet si një mundesi e mirë që nxënësit dhe mësuesit të marrin sa më shumë njohuri mbi arsimin profesional.