Trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit Edi Reja ka dalë në konferencë për shtyp, për të folur për listën e të grumbulluarve, për dy sfidat me Islandën dhe Francën.

Trajneri i Kombëtares ka folur gjatë dhe ka skanuar shumë tema duke filluar që nga lojtarët në veçanti dhe dëshirën e tij për të provuar stadiumin e ri. Gjithashtu italiani, ka skanuar Islandën dhe Francën dhe nuk ka fsheshur se në Francë, do të shkojmë për fitore.

“Ka ndonjë risi në skuadër se ka emra të rinj që nuk i njihja, janë lojtarë të rinj që kanë shpërthyer në arenën ndërkombëtare por unë nuk i njihja. Pastaj janë në listë pritje shumë lojtarë. Federata më ka dhënë detyrë të bëjë sa më mirë, por edhe të sjellim lojtarë të rinj. Kemi lojtarë të Shpresave që kanë qenë më përpara. Jemi të fokusuar në dy ndeshjet me Islandën dhe Francën, por do të kujdesem edhe për lojtarët e rinj.

Duhet të dalim me fitore me Islandën dhe të përmirësohemi në renditje. Askush nuk e priste që Turqia të fitonte ndaj Francës, pse mos të marrim dhe ne pikë. Ndaj Islandës nuk duhet të gabojmë se i kemi kundërshtar direkt. Sa i përket Francës luajmë kundër një ekipi me futbollistë të mëdhënj.

Ne shkojmë për të vendosur në vështirësi Francën dhe duam të bëjmë paraqitje të mira. Ne mund të përsërisim paraqitjet e mira me Francën. Shpresoj të marrim dhe rezultat me kampionët e botës. Në ndeshjen ndaj Islandës luajtëm shumë mirë, patëm rënie ndaj Moldavisë dhe tani duhet të rikthehemi me paraqitje të mira”.

Trajneri Edi Reja e ka një shqetësim sa i përket lojtarëve të kombëtares….

“Jam i shqetësuar pak, pasi disa kanë luajtur, disa jo. Disa nuk janë me ekipe, nuk jemi të vetmit, pasi kanë kanë dhe ata disa futbollistë që nuk kanë minuta në këmbë. Më vjen mirë që ai na vlerëson dhe ka thënë se jemi ekip i fortë dhe do të jetë një ndeshje e kompilikuar. Do mundohemi të marrim makuimumin.

Po shihja minutat se kemi lojtarë që kanë luajtur. Portierët, Gjimshiti, Hysaj që ka luajtur disa ndeshje. Ismajli, Veseli, Kumbulla i kanë bërë të gjitha. Kam një grup lojtarësh që kanë më shumë se 180 minuta dhe nuk është se vijnë pa gjë. Janë lojtarë që kanë thuajse një muaj që luajnë e janë gati.

Në përgjithësi në listë janë lojtarë që kanë luajtur e bërë minuta. Më ka pëlqyer qëndrimi i disa lojtarëve që kanë punuar me një motivim të lartë. Dua që djemtë e mi të kenë dhënë 100% të energjive të tyre dhe duhet të punojmë të gjithë në të njëtën rrymë. De Biazi ka bërë shumë mirë me grupin e tij dhe nuk e di nëse do arrijmë sukseset e atij grupi, por do të mundohemi të bëjmë dhe ne të njëtën gjë.

Trajneri Reja foli edhe për të ardhmen e tij në stolin kuqezi duke thënë se është gati të vazhdojë këtë aventurë në kombëtaren shqiptare.

“Jam gati të vazhdoj, pasi kam gjetur frymë të mirë këtu. Varet e ardhmja nga rezultatet. Nuk kam bërë kontrata më të gjata se një vit edhe pse më janë ofruar për dy ose tre vite . Do ta shohim pas nëntorit. Shqipëria ka bërë shumë hapa përpara, mjafton të përmendin stadiumin e ri dhe dua ta provojë stolin e stadiumit të ri dhe dua të drejtoj nga ajo pankinë”.