OSBE-ODIHR ka thirrur në tryezën gjithë-përfshirëse për Reformën Zgjedhore edhe Komisionin e Venecias.

Kjo tryezë do të zhvillohet me datë 25 shtator, por opozita pas një mbledhje të jashtëzakonshme, ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë, me kushtin që të zgjidhet fillimisht kriza politike, dhe më pas të diskutohet për këtë Reformë.