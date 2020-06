Akademiku dhe Pedagogu Artan Fuga thotë se Kodi i Ri Zgjedhor ka vetëm një pikë thelbësore, nëse do zgjedhë deputetët e vet apo ata që vendos kreu i partisë.

Fuga ironizon edhe me deklaratën e ambasadores amerikane duke thënë se topin e ka opozita por golin e bën qeveria.

Më tej ai konstaton se për lista të mbyllura flasin vetëm ata që shpresojnë se do jenë në listat e kryetarit, ndërsa ku mos jenë do thërrasin për lista të hapura.

STATUSI NGA ARTAN FUGA

Kodi Zgjedhor: me top pa top, barazimin në xhep!

Lojën me top opozita, golin qeveria!

Ndeshje në kushte Covid19 : loja pa publik!

Reforma e Kodit Zgjedhor ka vetëm një pikë:

A do të ketë elektorati të drejtë të zgjedhi deputetët e vet apo ata do t’i emërojnë si më parë kryetarët e partive?

Kaq, është thelbi sot. Laj thaj!

Te gjitha ndryshimet e tjera nuk sjellin asgjë në thelb!

Thoni ja ku keni Kodin Zgjedhor me të cilin u vodhën votat dhe i keni rënë dy vjet rresht këmbanave të Bild-it, me këtë do hyjmë në zgjedhje sepse barazimin e kemi në xhep, në mos deputetë në qeverisje, deputetë opozitarë do të jemi, por mos flisni për reformë!

Aaaaaaaa, fajin na e paska vetëm Edi Rama kurse ligjet nuk paskan rëndësi?!

Epo mirë atëhere, gjeni një kryeministër zemërmirë, ëngjëll, fisnik, dhe hiqini të gjitha ligjet se kështu asnjë prej tyre nuk paska pikën e rëndësisë!

Cfarë mendësie prej hordhie që do shefin e mirë dhe asnjë normë rregullatore.

Mesjetë!

Shoh që në mbrojtje të listave me emërim nga kryetarët dalin vetëm ata që shpresojnë se do të jenë në këto lista!

Kulmi i amoralitetit politik!

Kur të mos e gjejnë veten në listë do thërrasin : Lista të hapuraaaaa!