Ne fushaten ndergjegjesuese “Bashke kunder droges” qe po zhvillohet ne Njesine Administrative Ana e Malit, Shefi I Komisariatit Policise Shkoder Hamdi Shullani, ka folur edhe per çeshtjen e kontrollit te ushtruar nga policia ne Dukagjin,

ku banoret kontrolloheshin dhe u kerkoheshin mjetet e identifikimit, duke I lene me ore te tera pa shkuar ne shtepite e tyre.

Shullani tha se postoblloku i ngritur ne Prekal nuk eshte bere vetem me qellimin per te goditur kultivuesit e kanabisit ne zonat e Dukagjinit,

por edhe per te garantuar nje sezon turistik sa me te sigurt per turistet kryesisht te huaj e per kete arsye te gjithe pasagjereve i kerkohet dokument identifikimi.

Nderkohe Kryebashkiakja Ademi tha se duke iu referuar rruges se Dukagjinit, eshte ceshtja e transportit me mjete te rregullta pasi eshte vetem nje operator I licensuar qe ben rrugen e Dukagjinit.

“Ne prej nje jave ne bashki po merremi serizisht me kete ceshtja ne menyre qe te nisi procesi aplikimit dhe ti krijojme mundesi edhe te tjereve te ushtrojne kete profesion”-u shpreh Ademi.

“Kemi profilet e grupeve kriminale dhe I kemi skeduar te gjithe personat qe merren me kete veprimtari.Ndaj presim qe te veprojme sipas ligjit”-tha Shullani.