Rruga nacionale Koplik – Dedaj dhe Dedaj – Razëm vijon që të jetë në gjendje të amortizuar . Ka një rëndësi të domosdoshme për turizimin duke qënë se kufizohet nga 4 pika të tilla.

Për këshilltarin demokrat të Malësisë së Madhe Luigj Gega ende nuk ka një projekt konkret nga ana e bashkisë Malësi e Madhe dhe ky projekt sipas Gegaj edhe në rast se

është nuk duhet të qëndrojë në sirtar por të konkretizohet për arsye se ky aks është tepër i rëndësishëm për komunitetin e zonës e për turistët

Rruga ka dhe një funksionon tjetër. Ajo është lidhja e prodhuesve me tregjet e vendit e më gjërë pasi zona është e shquar për prodhimin e bimëvë medicinale. Per vite me radhe zona e Malesise se Madhe është hasur me mjaft problematika.

Pavaresisht investimeve te shumta, zona kerkon me teper vemendje nga qeveria.