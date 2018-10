Prej nje jave në spitalin e Koplikut është venë në dizpozicion mamografia e lëvizshme e cila do të jetë në dizpozicion të qytetareve vetëm përgjatë tetorit I cili përkon me muajin e ndergjesimit per luften ndaj kancerit te gjirit.

Ndërkohë gjatë gjithë vitit vizitat mund të kryhen në spitalin e Shkodrës pasi spitali I koplikut nuk e disponon këtë pajisje.

Deri tani janë kryer rreth 100 vizita ta cilat kanë rezultuar pa probleme .

Nderkohe duke perseritur dhe rendesine qe ka kryerja e mamografise per femrat imazheristi apeloi për ndërgjegjësim tek grave që të kryejnë krontrollet në mënyrë që sëmundja të parandalohet në kohë.

Me heret edhe bashkia Malesi e Madhe ne bashkpunim me institucionet arsimore dhe shendetesore kane bere disa fushata ndergjesuese lidhur me semundjen e kancerit te gjirit.