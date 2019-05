Ky është fermeri nga Kosmaci Avdyl Gërbeti i cili ka 30 vite që merret me bujqësi. Ai disponon 5 dynym sera dhe me to mban familjen me 9 anëtarë.

Megjithatë stuhia e pak muajve më parë i shkaktoi dëme të konsiderueshme duke i shkatërruar 3 dynym sera.

Ai thotë se dora e shtetit nuk duket gjekundi dhe kjo zonë e cila njihet edhe i hambari i Shqipërisë është lënë në mëshirë të fatit. Për të investuar ai tregon se ka marrë miliona lekë kredi

Avdel Gerbeti shprehet i shqetësuar për dëmet dhe kërkon mbeshtetjen e strukturave të qeverisë për kapërcimin e kësaj situate.

Shqetësimi i mungesës së fondeve për dëmshpërblimin e fermereve është ngritur disa herë në kronikat televizive, megjithatë askush nuk i ka marrë parasysh kërkesat e tyre.

Kosmaçi është një nga zonat e nën Shkodrës, që mënyrën e vetme të të ardhurave e ka nga sektori i bujqësisë, mirëpo mungesa e përkrahjes nga qeveria ua vështirëson edhe më tepër situatën fermerëve .