Mbyllet votimi për zgjedhjet parlamentare të parakohshme në Kosovë

Zyrtarisht sipas KQZ pjesëmarrja në votime është 43.72%

Exit pollet e para në Kosovë nxjerrin fitues Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjen Vetëvendosje.

Sipas Exit Poll-it të realizuar nga Klan Kosova, që paraqet një projeksion [anketim i votuesve pasi kanë dalë nga vendvotimet] dhe jo rezultate zyrtare, partitë politike në vend, në këto zgjedhje, janë renditur kështu:

1: LDK dhe Vetëvendosje me 30%

2: PDK me 22.28%

3: AAK-PSD me 10.58%

4: Nisma – AKR me 4.41%

Të tjera: 2.20%