Kryesuesi i ODIHR-së për Institucionet Demokratike, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, reagon për arritjen e marrëveshjes mes palëve politike për Reformën Zgjedhore.

Zyrtari i lartë shkruan në “Twitter” se mirëpret këtë vendim, ndërsa thekson se marrëveshja tani duhet të miratohet dhe të zbatohet.

“Unë mirëpres marrëveshjen politike për element të rëndësishëm të Reformës Zgjedhore në Shqipëri. Marrëveshja tani duhet të kodifikohet, miratohet dhe zbatohet. ODIHR është i gatshëm të vazhdojë të mbështesë procesin e reformës”, shkruan zyrtari i lartë.

I welcome the political agreement on important elements of electoral reform in #Albania. The agreement now needs to be codified, adopted and implemented. ODIHR stands ready to continue supporting the reform process.​ #ElectionReform

— Ingibjorg Solrun Gisladottir (@ODIHRdirector) June 5, 2020