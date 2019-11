Presidenti i Republikës, Ilir Meta vijon takimet intensive me aktorët politikë, por jo vetëm. Pas opozitës, kreu i shtetit ka zhvilluar takime edhe me ish-presidentët e Shqipërisë, Rexhep Meidani dhe Sali Berishën.

Meta do të zhvillojë një takim me dy ish-presidentët, Bujar Nishanin dhe me Bamir Topin. Takimi i Metës me Nishanin pritet të nisë në orën 12:00, ndërsa me Topin në orën 18:00.

Kriza politike dhe përplasjet e fundit mbi Gjykatën Kushtetuese pritet të jenë temat e diskutimit mes Metës dhe dy ish-presidentëve të Republikës.