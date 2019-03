Kryebashkiakja e Shkodrës, Voltana Ademi e ftuar në “360 Gradë” në Ora News, tha se Rama është e vështirë që të japë dorëheqjen.

Pjesë nga biseda:

Ademi: Çështja nuk është politike, PD, PS. Çështja është për njerëzit.

Zheji: A mendoni se do të dorëzohet Rama?

Ademi: Është e vështirë. E them kështu se kështu e ndjej. Është shumë e vështirë. Sepse kur arrin të kontrollosh gjithçka, edhe instrumentin e vettingut.

Do të jetë shumë e vështirë dhe fakti që është shumë e vështirë do të thotë që të gjithë neve o do bëhemi bashkë ose do dalim ne nga ky vend se nuk rrihet dot më.