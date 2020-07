Kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti do të vizitojë nesër Tiranën. Burime bëjnë me dije se Hoti do të zhvillojë vizitën e parë zyrtare në Shqipëri dhe do të pritet nga kryeministri Edi Rama.

Vizita e Hotit në Tiranë, pason vizitën 2-ditore të kryeministrit Edi Rama në Prishtinë në lidhje me aktakuzat e ngritura nga Prokuroria Special ndaj Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit për krime lufte.

Rama zhvilloi takime më të gjithë përfaqësuesit e lartë polik dhe krerët e partive politike në Kosovës.