Kryetarja e Keshillit Bashkiak Shkoder ,flet pet takimin e Kryeministrit Edi Rama me drejtoret e Shkodres.Ne profilin e saj ne facebook Brisela Kadija thote se :

Si kryetarja e Keshillit Bashkiak te Bashkise Shkoder sapo bera nje komunikim ne mediat ne lidhje me vendimet qe u moren ne takimin e KM me drejtoret (rajonal dhe vendor) ne Bashkise Shkoder.

Per nje start te ri ne Bashkine Shkoder, per sherbime te permiresuara dhe me cilesore ndaj qytetarit iu kerkua doreheqja te gjithe drejtuesve.

Procesi i rekrutimit te drejtuesve te rinj do behet nga institucionet perkatese(ministri/ drejtori te pergjithshme) dhe ne si PS Shkoder do krijojme nje komision qytetar per te identifikuar dhe terhequr sa me shume figura me integritet dhe profesioniste ne qytetin tone per te kandiduar ne keto vende vakante.