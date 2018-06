Kotzias deklaron se shumë shpejt do të mbyllet edhe dosja me Shqipërinë. Ai premtoi se para se të niset me pushime, dosja e problemeve me Shqipërinë do të zgjidhet.

Së shpejti zgjidhim problemet me Shqipërinë. Ndodhemi në procesin e zgjidhjes së problemeve që rezultojnë që prej 70 vitesh. Nuk shkoj me pushime pa i zgjidhur.

Një ndër cështjet që po negociohet mes dy vendeve është kufiri detar.