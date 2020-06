Vllaznia nën drejtimin e trajnerit të ri Hysen Dedja përballjen e parë do ta ketë në ndeshjen e Kupës me Teutën. Kapiteni i Vllaznisë Gilman Lika mendon që skuadra e tij do të arrijë një fitore në këtë sfidë që do të luhet në Shkodër por pa tifozë për shkak të COVID-19

Fjalët e para të trajnerit Dedja për lojtarët është që askush të mos qajë për çfarë kaloi Vllaznia por ekipi të reagojë. Një fitore me Teutën mund të jetë një dedikim edhe për trajnerin e ri thotë kapiteni

E megjithatë ngjarjet e fundit në klub, mungesa e pagave, bojkoti që ishte, largimi i i trajnerit Jonuz dhe debate të tjera bashkë me humbjen në Laç kanë ndikuar tek skuadra por Vllaznia ka forca shprehet kapiteni Lika

Kapiteni Lika ka një mesazh për trajnerin e Teutës, shkodranin Edi Martini duke i thënë se kuqeblutë nuk e kanë frikë edhe pse ai e njeh mirë Vllazninë

Vllaznia edhe për momentin është tek lufta e Play Out në vendet e fundit, nuk heq dorë nga dalja në Kupat e Europës

Vllaznia pas rikthimit të kampionatit mori një fitore në Vlorë me Flamurtarin por u dërrmua 5-2 në Laç në një humbje të thellë ndërsa tashmë kërkon një fitore në përballjen e parë të Kupës me Teutën në sfidën e 11 qershorit që luhet në Shkodër.