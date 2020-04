Universiteti i Teknologjisë dhe Dizajnit në Singapor përpunoi një studim duke parashikuar se kur mund të përfundojë pandemia në shtete dhe rajone të ndryshme. Përpara se të kalojmë te studimi, vlen të thuhet se Singapore University of Technology and Design (SUTD) është një universitet me programe të akredituara në inxhinieri dhe arkitekturë si edhe bashkëpunon me disa universitete dhe insitute në botë, si Massachusetts Institute of Technology, për programe studimore.

Metoda e studimit të tyre është “të infektuar-të vdekur-të shëruar” për të vlerësuar kurbën e pandemisë në rajone të ndryshme.

Sigurisht që studiuesit theksojnë se parashikimi është për arsye edukative dhe kërkimore dhe mund të përmbajë gabime. “Të dhënat mund të jenë të pasakta dhe duhet pasur kujdes me to,” shkruhet në studim, ku ndër të tjera shtohet se pavarësisht parashikimeve, mosrespektimi i masave mund të shkaktojë rikthim të infeksionit.

Parashikimet janë ndarë në tri tabela: përfundon 97%, përfundon 99% dhe 100%. Respektivisht datat për Italinë për shembull janë 9 maj (97%), 24 maj (99%) dhe 31 gusht (100%).

Në Francë parashikohen datat 7 maj, 19 maj dhe 10 gusht, ndërkohë që për Gjermaninë shkruhet 4 maj, 15 maj dhe 6 gusht. Përsa i përket vendit tonë, studimi i universitetit parashikon 7 korrikun, 3 gushtin dhe 7 tetorin.

Në studim është shkruar gjithashtu se virusi në Kinë do të përfundonte në 8 prill. Në fakt, pavarësisht se qytetarët kinezë nuk i janë kthyer ende jetës normale, Kina i dha fund izolimit të Wuhan, epiqendrës së koronavirusit, më 7 prill.

Sipas studimit, fundi i pandemisë në botë do të jetë muaji dhjetor.