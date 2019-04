Nga Kurbini Kreu i Demokrateve Lulzim Basha tha se 13 prilli do te jete dita e bashkimit te shqiptareve, per Shqiperine Europiane. Basha kerkoi qeveri tranzitore por kjo behet vetem me largimin e Edi Rames nga pushteti.

Kryeopozitari Basha tha se protestat nuk do te ndalen deri ne largimin e narkotrafikantit Edi Rama, qeveri tranzitore do te garantonin zgjedhje te lira dhe te ndershme

Gjate takimit me simpatizant te PD ne Kurbin Basha tha Kryeministri Rama eshte pengesa kryesore per celjen e negociatave per ne BE.

Lideri i Demokrateve ftoj Kurbinasit, Lezhjanet dhe te gjithe Shqiptaret qe ti bashkohen protestes se “Shpreses” sic e quan ai me 13 prill ne Tirane.