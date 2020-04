Përfaqësuesi i BE-së për dialogun Prishtinë-Beograd dhe Ballkanin Perëndimor, Miroslav Lajcak ka vlerësuar rolin pozitiv të Shqipërisë në rajon dhe faktorin stabilizues që ajo luan në Ballkanin Perëndimor, por dhe dialogun Kosovë-Serbi. Lajcak përmes një postimi në “Twitter” shprehet se ka falenderuar kryeministrin Rama për mbështetjen konstruktive për vazhdimësinë e dialogut që BE drejton në rajon.

“Falenderova Kryeministrin Edi Ramën për mbështetjen e vazhdueshme dhe konstruktive të Shqipërisë në lidhje me dialogun e drejtuar nga BE në rajon. Shqipëria luan një rol të rëndësishëm në forcimin e besimit midis lojtarëve në rajon. Vetëm një proces i koordinuar do të çojë në një marrëveshje gjithëpërfshirëse të normalizimit”, shkruan Lajcak.

I thanked Prime Minister @ediramaal for Albania’s continuous constructive support to the 🇪🇺-led Dialogue. 🇦🇱plays an important role in strengthening trust among the players in the region. Only a coordinated process will lead to a comprehensive normalization agreement.

