Qe kur i vdiq bashkeshorti, me te cilin perballoI cdo sfide te jetes, hallet per Drane Prengen nga Lezha u shtuan me shume pas largimit te tij nga jeta .

Ajo thote se çdo dite e kalon me shume veshtiresi, pasi pervec vetmise dhe pamundesise ekonomike barra me e rende eshte djali 20 vjec i semure me epilepsi.

Mes dhimbjes se madhe kjo nene fisnike tashme edhe si kryefamiljare, jeton ne nje shtepi me qera ne lagjen e spitali, pasi shtepia e saj ne fshatin Gjashe te Malesise se Lezhe u shemb para tre vitesh, duke mbetur ne qiell te hapur.

E veja Drane Prenga thote se shuma qe perfiton nga kempi i djalit te semure sebashku me kujdestarine jane 20 mije lek te reja, ndersa shpenzimet jene shume here me te larta nga ajo qe merr.

Pervec vetmise dhe djalit te paralizuar, por edhe sfides se madhe me te cilen e ka perplasur jeta, Drane Prenga ka vetem nje kerkse ndaj institucioneve.

Pas publikimit te ketij rasti, institucionet ne Lezhe duhet qe te marrin masa te menjehershme qe kjo familje te strehohet ne nje banese socile, ndersa apeli eshte per cdo person qe ka mudesine te nndihmoje Drane Prengen me aq mudesi qe ka.