Ish Nenkryetari i Keshillit te Qarkut te Lezhes Agostin Marku e ka quajtur te pa ligjshme zgjedhjet e reja per konstituimin e Keshillit te Qarkut te Lezhes. Marku tha se deri me sot nuk ka nje dokument zyrtar qe te jete depozituar prane institucionit te keshillit te qarkut per sa i perket zgjedhjes se perfaqesuesve anetar nga keshillat bashkiak ne keshillat e qarqeve.

Sipas tij jane shkelur te gjitha afatet ligjore per njoftimin e konstituimit.

Ish NenkryetarI i Qarkut te Lezhes tha se edhe te gjitha mandatet qe jane per perfaqesues ne keshillin e qarkut jane anti-ligjor.

Marku tha se do te bejme padi ne Gjykaten administrative dhe do bejme denoncime per thyrje te zyrave. Deklaratat e Markut edhen pak dite pas Konstituimit te keshillit te qarkut te Lezhes, ku ne krye te ketij institucioni u zgjodh Eduard Ndreca