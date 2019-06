Banorët e fshatrave fshatrave Simon dhe Kaçinar dhe zonave të tjerë që preken nga ndërtimi i Hidrocentraleve ne njësine Administrative Kaçinar në Mirditë kanë dalë sërish në proteste për të kundërshtuar ndërtimin e këtyre HEC-ve.

Ata janë takuar me përfaqësues të firmës “Shperdhaza Energji“ që do të kryjë punimet në zonë. Banorët i kanë dhënë ultimatum firmës që të mos futet në zonë pasi do të ketë edhe pasoja të rënda. Banoret thone se do të pershkallezojne protestat.

Banoret qe preken nga ndertimi i HEC-ve ne zonat e ndryshme te Mirdites kanae zjvilluar nje sere protestash, kunder zhvatjes se te vetmes pasuri qe eshte uji.Ata kane paralajmeruar edhe protesta me te medha dhe bllokim te cdo lloje pune qe kryhen nga firma qe kane interesa personale dhe jo te banoreve