Numri i infermiereve qe kerkojne te largohen nga Shqiperia per te punuar ne vendet e Bashkimit Europian, po rritet nga viti në vit.

Edhe ne Lezhe Largimi i infermjere ka qene i larte, ndersa problem mbeten rrogat dhe kushtet e punes. Sabri Skenderi, president i Urdhrit te Infermierit thote se ajo qe na shqeteson me shume eshte sepse ata duan infermier me eksperience.

I pytur nga Star Plus mbi arsyet e largimit Skenderi pranon se infermjeret po largohen per nje page dhe trajtim me te mire,

por Presidenti i Urdhrit të Infermierëve e shikon me shqetesim kete eksod, i cili ne te ardhmen mund te krijoje mangësi në sistemin tonë shëndetësor.

Gjate nje takimi qe beri ne Lezhe me infermeret e ketij qyteti, Skenderi kerkon qe qeveria dhe Ministria e Shendetesise te marrin masa per parandalimin e ketyre largimeve masive, duke ofrur kushte me te mira pune, paga me te larta dhe trajtimin e infermiereve.