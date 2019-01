Parashikimet per ulje te ndjeshme te temperaturave ka vene ne levizje Bashkine e Lezhes. Perqendrimi kryesor eshte per te mbajtur hapur rrugen e Spitalit,si nje nder arteriet kryesore dhe me domosdoshmeri ne qarkullim.

Zjarrfikesja, drejtoria e sherbimeve nisen hedhjen e kripes ne rruge, ndersa u be me dije se do te qendroje e hapur me cdo kusht, ne menyre qe te mos kete asnje problem me urgjencat shendetesore.

Ne krye te punes ishte edhe Kreu i Emergjencave ne Bashki, Tonin Uldedaj, cili tha se pavaresisht situates normale, grupet e punes do te vijojne te qendrojne ne terren, per te monituruar gjendjen dhe per te nderhyre ne perballimin e situates

Pastrimi nga debora dhe hedhja e kripes çliroi edhe vete drejtuesit e spitalit pasi shmangej ndonje aksident i mundshem, pasi ne rruge kishte ngrica.

Reshjet e bores sollen probleme edhe ne Bashkine e Lezhe, ndersa behet me dije se disa fshatra ne Njesine Administravie Ungrej mbeten problem sa i takon bllokimit te rrugeve nga bora.