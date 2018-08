15 gushti – Festa e Shtegtareve e kthyer tashme ne tradite ne qytetin e Lezhes. Kesaj feste iu dedikua nje mbremje e vecante me emigrantet e sapo ardhur ne vendlinjde, vizitoreve dhe pushuesve te cilet kishin zgjedhur qe te ishin ne qytetin e Lezhes.

Nje koncert festiv u organizua me kete rast nga Bashkia Lezhe. Sheshi “Gjergj Kastrioti” u mbipopullua ndersa ne skene performuan artiste lezhjane e te ftuar te ndryshem.

Kesaj nate iu bashkua edhe kreu i bashkise Lezhe Fran Frrokaj, i cili pershendeti te gjithe emigrantet per mundin dhe sakrificen e tyre.

Ne naten e Shtegareve per 5 ore me radhe, sheshi kryesor i Lezhes u bë qender e festimeve. Kjo atmosfere do te vijoje çdo natë deri me daten 25 gusht duke ju dhene ne kete menyre nje tjeter dimension neteve verore ne qytetin e Lezhes.