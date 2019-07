Një aksident ka ndodhur pasditen e kësaj të hënë në aksin rrugor Lezhë-Shëngjin, në vendin e quajtur “Sakë”. Policia njofton se mjeti me drejtues shtetasin me inicialet B.T, është përplasur me motoçikletën që drejtohej nga 60- vjeçari me inicialet T.D., banues në Lezhë.

Si pasojë e përplasjes ka mbetur i dëmtuar drejtuesi i motoçikletës, i cili është transportuar në spitalin Rajonal të Lezhës

Grupi hetimor vazhdon veprimet në vendngjarje për sqarimin e rrethanave të aksidentit.