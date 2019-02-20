NJË KALIMTARE KA MBETUR E PLAGOSUR MBRËMË GJATË NJË AKSIDENTI RRUGOR NË AKSIN LEZHË-MILOT, NË VENDIN E QUAJTUR ISHULL LEZHË. SHTETASJA ME INICIALE GJ.LL. 58 VJEÇE, BANUESE NË PUKË, U PËRPLAS
NGA NJË AUTOMJET TIP BENZ DREJTUAR NGA NJË 60 VJEÇAR. E PLAGOSURA NDODHET NË SPITALIN RAJONAL TË LEZHËS, JASHTË RREZIKUT PËR JETËN.
DREJTUESI I MJETIT ËSHTË SHOQËRUAR NË AMBIENTET E POLICISË, PËR VEPRIME TË MËTEJSHME HETIMORE PROCEDURALE.GRUPI HETIMOR NËN DREJTIMIN E PROKURORISË
PRANË GJYKATËS SHKALLËS PARË LEZHË, PO KRYEJNË VEPRIMET NË VENDNGJARJE PËR SQARIMIN E PLOTË TË RRETHANAVE TË AKSIDENTIT.