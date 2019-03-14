NDËRKOHË EDHE NË LEZHË NJOFTON POLICIA E ATIJ QYTETIT SE KA NDODHUR NJË AKSIDENT , NË AUTOSTRADEN LEZHË – MILOT, NË VENDIN E QUAJTUR KRYQEZINI I SPITENIT. SHTETASI Z.M. 72 VJEÇ, DUKE DREJTUAR MJETIN E TIJ TIP OPEL, KA AKSIDENTUAR SHTETASEN
KËMBËSORE L.N 70 VJEÇE, E CILA ËSHTË DËRGUAR NË SPITALIN E LEZHËS DHE NDODHET NËN KUJDESIN MJEKËSOR.
DREJTUESI I MJETIT ËSHTË SHOQËRUAR NË AMBIENTET E POLICISË, PËR VEPRIME TË MËTEJSHME HETIMORE PROÇEDURALE.
GRUPI HETIMOR NËN DREJTIMIN E PROKURORISË PRANË GJYKATËS SHKALLËS PARË LEZHË, PO KRYEJNË VEPRIMET NË VENDNGJARJE PËR SQARIMIN E PLOTË TË RRETHANAVE TË AKSIDENTIT.