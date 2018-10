6 Pjestaret e familjes se Gentjan Osmanit ne lagjen “Skenderbeg” ne Lezhe jetojne ne kushte te mjerushme. Nje dhome e siguruar me qera nga ana e Bashkise eshte streheza ku fusin koken 6 anetaret e kesaj familje.

Kryefamiljari thote se eshte shume e veshtire jetesa ketu. Kryefamiljari kerkon nga Bashkia nje zgjidhje pasi jete e tyre eshte ne rrezik.

Ai thote per Star Plus se vetem ne raste votimesh, te majte e te djathe interesohen per ne, duke i mashtruar ne cdo lloje menyre.

I vetmi qe punon kur ka pune eshte, Gentjani ndersa bashkeshortja e tij kujdeset per femijet. Te ardhurat jane teper minimale se per te siguruar nje thes miell, pa menduar per ushqim, ndersa shpesh here jane te tjeret qe ju falin per lemoshe.