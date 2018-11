Mungesa e Teknologeve ne fabrikat dhe stabilimentet e perpunimit te produkteve ushqimore ne Lezhe kane sjelle veshtersi ne sigurine e ketyre produkteve.

Nevojat jane te medha ku aktualisht nevojiten te pakten 150 specialiste me nje tendence gjithnje ne rritje. Shqetesimin e kane sjelle vete bizneset e ketij sektori duke sugjeruar edhe nderhyrje tek arsimi profesional ne Lezhe.

Prodhuesit e ushqimeve ne Lezhe ishin thirrur ne nje takim nga shkolla profesionale e cila sebashku me zyren e punesimit do te propozojne qe vitin e ardhshem te hapet dega per teknologji ushqimore ne Lezhe.

Shtimi i degeve te reja ne shkollen Profesionale Kolin Gjoka ne Lezhe do te ngreje diskutimet me ministrine e financave dhe ekonomise ne menyre qe te lobohet qe ne shkollen profesionale te lezhes te shtohet edhe dega per teknologji ushqimore.