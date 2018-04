Klodi, Besjana dhe Xhuliano jane femije me aftesi ndryshe ne Shkollen 9 vjecare “Marsha Gjoni” ne Rrile te Lezhes,por qe asnjehere nuk e kane ndjere mungesen dhe perkujdesjen e mesuesve te kesaj Shkolle.

Surprize e vecante per ta ka qene vizita e nje regjisori te njohur me fame boterore por me origjine shqiptare, Volton Jakupi i cili u takua nga afer me keta femije.

Per regjisorin Jakupi ndjesia per keta femije eshte e madhe, ndersa mes emocionesh ai thote: “Ne kemi nevoje per keta femije e jo ata per ne”.

Drejtoresha e Shkolles 9 vjecare Lina Guri, falenderoj regjisorin e njohur si i vetmi qe ju gjendet prane kesaj kategorie femijesh te kesaj shkolle.

Pervec femijeve me aftesi ndryshe ku regjisori Valton Jakupi ju solli disa dhurata, pajisje shkollore, ky i fundit premtoj qe do te jete serish ne kete shkolle me ndihma te tjera per te gjithe nxenesit.