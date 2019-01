Reshjet e shiut te nje nate me pare e bere edhe me te veshtire per polumbaret, gjetjen e trupit te pa jete te 54 vjecarit Agim Zeqja. Kerkimet me te imtesishme nisen gjate oreve te para te mengjesit te sotem,

ku polumbaret po kerkojne ne te dyja anet e lumit drin ne Leshe per gjetjen e peshkatarit Zeqja.

Keta te fundit nisen qe mbremjen e se henes kerkimet por pa rezultat, ndersa i nderprene ato ne oret e vona si shkak i motit te keq me shi dhe era te forta.

Ne mbeshtetje te polumbareve dolen edhe familjare te viktimes dhe banore te zones. Agim Zeqja humbi jete gjate dites se hene ne momentin qe po peshkonte me varken e tij ne Lumin Drin ne Lezhe.

Sipas banoreve te zones ai dilte shpesh te peshkonte, ndersa ishte edhe konsumues i akolit. Familjaret mbeten me shprese per gjetjen e trupit te pa jete, ndersa kerkojne qe te mos nderpriten kerkimet per gjetjen e te afermit te tyre.

Dyshimet e para jane se Agim Zeqja te kete rreshqitur ne varken ku ai po pashkone duke rene me koke ne anesore te varkes dhe me pas duke rene ne lume. Mbetet qe pas gjetjes se trupit te viltimes te kryhen edhe ekzaminimet per te percaktuar edhe shkaqet e vdekjes se 54 vjecarit