Te rinjte qe preferojne te zgjedhin Arsimin Profesional ne Lezhe nuk jane te kenaqur me pagat qe ofrojne bizneset gjate dhe pas perfundimit te shkolles. Nxenesit shprehen se si shkak i te ardhurave jo te mjaftueshme jane te detyruar te braktisin vendin e tyre dhe te shkojne jashte vendit per te kerkuar pune, ne deget qe kane studiuar.

Nxenesit e Shkolles Profesionale “Kolin Gjoka” ne Lezhe shprehen se praktikat profesionale i kane ndihmuar ata te jene te afte per tregun e punes, ndersa pagat nuk i motivon te rinjt te punojne ne vendin e tyre

Biznesi duhet te rishikoje pagat ishte kjo kerkesa e Dr te Shkolles Profesionale “Kolin Gjoka” Bardh Dedgjonaj, pasi kjo shkolle po nxjerr profesionist te vertete per tregun e punes

Ndjekja e Arsimit profesional e pjeses me te madhe e te rinjve eshte e vetmja shtylle kryesore qe te punesohen sapo te mbarojne studimet. Largimi i tyre drejt vendeve auropiane sipas ketyre te fundit eshte mundesia me e mire per te siguruar me shume te ardhura.