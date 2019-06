Festa e Kurban Bajramit eshte kremtuar edhe ne Lezhe. Atmosfera festive i ndie qe ne mengjes. Me mesazhe paqeje e harmonie per njeri tjetrin si dhe lutjet per me shume begati dhjetra besimtare musliman i jane drejtuar qe ne oret e para te mengjesit xhamise se qytetit per te falur namazin.

Me pas jane kryer vizita prane myftinise se qytetit nga perfaqesuesit e pushetit lokal ne Lezhe. Me rastin e festes se Kurban Bajramit autoritet lokale, Kandidati per kryetar Bashkie Pjerin Ndreu, kryebashkiaku i Lezhes Fran Frrokaj zhvilluan vizita prane myftinise se Lezhes, duke ju uruar festen besimtareve musliman.

Vizitat prane myftinise ne Lezhe jane kthyer ne nje tradite te bukur ne çdo rast feste te muslimaneve. Bajrami eshte nje nga dy festat me te rendesishme per besimtaret musliman.