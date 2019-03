Ne diten Boterore te ujit ne Lezhe, fëmijët e kopshteve marshuan ne rruget e qytetit duke percjelle mesazhe per nje kujdes me te vecante ndaj shpërdorimit të ujit. Sebashku me edukatoret e tyre femijet kerkuan me ze te larte qe te mos shperdorohet uji.

Disa nga thirrjet e tyre ishin ” kujdesu per mua sot, qe te me kesh neser, ndersa ne duar mbanin edhe mbishkrime te ndryshme per kujdesin qe duhet treguar ndaj ujit.

Ne kete dite , Drejtori i Sha Ujesjelles Kanalizime Lezhe Zef Maçi tha se duhet nje kujdes me i amdh ne perdorimin e ujit te pishem, ndersa tha se qyteti i Lezhe furnizohet 24 ore me uje,

por qe nuk duhet shperdoruar kot.

Sot shenon 22 marsi, Dita Boterore e Ujit, ne te cilen, per fat te keq, shume vende po perballen me mungese te madhe te ujit dhe pamundesine per t’i permbushur nevojat kryesore te njeriut.