Ardhja e stinës së vjeshtës ka bërë që Inspektoriati Shtetëror i Shëndetësisë të zbresë në terren në zbatim të ligjit antiduhan.

Kryeinspektorja e Shkodrës Arsida Tyli thotë se çdo ditë vendosen gjoba për ata që konsumojnë duhan në mjedise publike të mbyllura.

Inspektorët hasin në kundërshtinë e pronarëve shpesh herë ndërsa problem janë diskot e natës sepse bodigardët nuk lejojnë kontrollet.

Kontrolleve të Inspektoriatit të Shëndetësisë në Shkodër nuk do t’i shpëtojnë as institucionet të cilët na rast se gjenden me shkelje në ligjin antiduhan atëherë do të ndëshkohen me gjoba si të gjitha subjektet e tjera.