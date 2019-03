Vllaznia do të ketë ndeshjen e radhës me Korabin në transfertë për të nisur kështu fazën e tretë të Kategorisë së Parë. Për kuqeblutë përballja në Peshkopi shihet si një sfidë e vështirë. Trajneri Hasan Lika e quan një ndeshje të fortë takimin që ekipi i tij do ketë me Korabin

Problem për Vllazninë në pragndeshjen me Korabin janë disa mungesa si ajo e mbrojtësit Malota i dëmtuar apo edhe kapiteni Lika dhe Hajdari të dy me dëmtime.

Pavarësisht mungesave objektiv i vetëm për shkodranët mbetet fitorja ndaj Korabit

Në fazën e tretë në Kategorinë e Parë sipas rregullores pikët për të gjitha ekipet janë përgjysmuar dhe tashmë Vllaznia është vetëm 6 pikë larg vendit të dytë që është Erzeni.

Kuqeblutë kërkojnë rezultate pozitive për të vijuar drejt objektivit që është dalja në Superligë.