GJYKATA E APELIT NË SHKODËR KA VENDOSUR MASËN E SIGURISË “DETYRIM PARAQITJE” PËR 5 TË NDALUARIT E TJERË TË DYSHUAR PËR DJEGIEN E KZAZ 3 TEK SHKOLLA “SHEJNAZE JUKA”, NGJARJE E NDODHUR ME 19 QERSHOR TË KËTIJ VITI.
KËSHTU APELI LA NË FUQI MASËN “DETYRIM PARAQITJE” PËR 17 VJEÇARIN ORLANDO THEPI NDËRSA LEHTËSOI MASAT E SIGURISË PËR KATËR TË TJERËT DUKE I LËNË EDHE ATA ME MASËN “DETYRIM PARAQITJE” DHE PËRKATËSISHT SHTETASIT GENTIAN BYTYÇI, ALEKS NDOJ, ALFRED NIKOLLI DHE ADI GARUCI.
PO ASHTU GJYKATA LA PA ASNJË MASË SIGURIE SHTETASIN ÇESK TOMA I CILI ISHTE NË “ARREST ME BURG” NGA SHKALLA E PARË DHE NDALIMI I TIJ U CILËSUA I PALIGJSHËM NGA GJYKATA E APELIT. MË PËRPARA KJO GJYKATË LEHTËSOI MASËN E SIGURISË EDHE PËR ISH-DEPUTETIN E PD BARDH SPAHIA NGA “ARREST SHTËPIE” NË “DETYRIM PARAQITJE”.