Lulzim Basha ka qene sot ne nje vizite ne qytetin e Shkodres ku eshte takuar me qytetare e simpatizante te PD-se ne Shkoder.

Ne nje deklarate per mediat Basha tha se duhej bere sakrifica per te zhbllokuar rrugen drejt Europes pasi ne Europe nuk shkohet me genjeshtra por me vlera e te verteta.

Basha: Pengesa e vetme per integrimin ne Europe eshte krimi dhe korrupsioni.A do te pranoni nderkombetaret bashkeqeverisjen me bandat e krimit? A do te pranonin mjerimin e qytetareve?

Prandaj kerkesa ime per nderkombetaret eshte qe mos te kerkojne asgje qe nuk do e pranonin per vendet e tyre.