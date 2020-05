Lideri i PD Lulzim Basha u shpreh se Edi Rama edhe pse në kohë pandemia, nuk ndalet së dhëni para për oligarkët e tij dhe jo për popullin shqiptar.

Basha tha se edhe pse ky ishte rasti ideal që Edi Rama të tregonte se ishte për të bërë mirë për popullin shqiptar, ai bëri të kundërtën.

“Edi Rama në dy drejtime i ka çuar paratë e shqiptarëve, tek rilindja urbane, tek PPP-të dhe koncensionet. Pra, me fjalë të tjera i ka përthithur me dy pompa të mëdha hajdutërie dhe abuzimi, me buzëkuqin elektoral të rilindjes, që e shikojmë sesa herë bie shi, i përmbyten dhe e dyta, vjedhja dhe krimi më i keq, dërgimi i 2 miliardë euro të taksapaguesve shqiptarë në drejtim të 10 oligarkëve.

Nuk kishte rast më të mirë, dhe ia kam thënë ballë për ballë, siç jemi këtu përballë njeri tjetrit, në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare për t’i anuluar këto kontrata, sesa gjendja e fatkeqësisë natyrore, ky ishte rasti ideal. Ke bërë çfarë ke bërë, ky është rasti ideal për t’u penduar, jo për t’i pezulluar, por për t’i anuluar ato kontrata dhe për t’ia kthyer këto para qytetarëve, se ka shkuar aty ku nuk mban më”, tha Basha.

Lulzim Basha e cilësoi paketën ekonomike të qeverisë si gjysmë-paketë ekonomike, duke thënë se Shqipëria sot ndodhet në një gjendje të rëndë sociale.

“Sot edhe 14 ditë janë efektet e të ashtuquajturës gjysma paketës ekonomike, çfarë do të bëjnë vallë dhjetëra- mijëra familje?! Çfarë do të bëjnë pas kësaj, konsumi është në pikiatë, shpenzimet e qytetarëve po bien, aftësia për të marrë borxh po bie ?! Kam parë nëpër dyqanet e Tiranës dhe të Durrësit që supozohen të jenë dy qendrat më të mëdha ekonomie të Shqipërisë, thonë që u ka rënë xhiro 50, 60 deri në 80%. Çfarë do të ndodhë pas kësaj, si do të jetojnë këta njerëz? A e mendon njeri këtë?”, u shpreh Basha.