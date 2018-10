Malesia e Madhe shfaqet në një ndër zonat me ngjarje më të pakta te profilit kriminal. Duke u nisur nga kjo situata e rendit dhe qetesise paraqitet optimale kjo fale dhe karakterit te qytetareve dhe tipologiise se Malesise se Madhe.

Persa ju perket rasteve qe paraqiten prane komiseriatit ato jane me shume te konflikteve per pronen si dhe ndertimeve pa leje .Deklarata vjen nga Shefi rendit dhe qetesise publike ne Malesi te Madhe Behar Kraja.

Ai u ndal tek puna e strukturave nder vite te policise ne aksionet per goditjen e paligjshmerive kryesisht të të bimëve narkotike.

Kraja tha qe vetem brenda dy muajve te fundit jane goditur pese raste në zonën e Shkrelit Kastratit dhe Gruemirës.

Komisariati i policise ne Malesi te Madhe ka marr vemendjen e duhur edhe te drejtorit te Policise vendore te Shkodres Vehbi Bushati ku ky i fundit

ka zhvilluar here pas here mbledhje me strukturat e komisariatit duke ju kerkuar atyre angazhim maksimal per tu siguruar rend dhe siguri qytetareve te Malesise se Madhe .