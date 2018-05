Në të gjitha njësitë administrative në bashkinë e Malësisë së Madhe brenda këtij viti do të realizohen investime të mëdha në sektorin e shëndetësisë.

Sipas nënkryetarit të kësaj bashkie Sytki Ndrecaj një ndër objektivat e kësaj administrate është pikërisht rikonstruksioni të gjitha qendrave shëndetësore me qëllimin e vetëm që banorëve ti ofrohet një shërbim shëndetësor sa më cilësor dhe i shpejtë.

Sipas Ndrecaj përmirësimi i infrastrukturës është prioritet për ofrimin e shërbimit me standartet që meritojnë qytetarët.Banorët e njësive vendore në Malësi të Madhe së shpejti do të kenë qëndrat shëndetësore të rinovuara me aparatura bashkëkohore.

Drejtuesit e bashkisë premtojnë përmirësim të shërbimit përfshi edhe urgjencat.

Momentalisht në Malësinë e Madhe po kryhen investime madhore në infrastrukturën arsimore dhe pas kësaj prioritet do të jetë ajo shëndetësore , investim që do të kryhet nga vetë fond i bashkisë me donatorë të huaj.